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В России разработали суровый внедорожный мотоцикл

На выставке «Мотозима» показали прототип мотоцикла Draxter за 320 тысяч рублей

Российский рынок мотоциклов пополнился потенциальным хитом – внедорожным мотоциклом от курганской компании Draxter. Представленный на выставке «Мотозима» прототип, пока ещё безымянный, вызвал неподдельный интерес, обещая стать доступной альтернативой импортным аналогам. Цена в 320 тысяч рублей – серьезный аргумент в его пользу, особенно учитывая заявленные характеристики.

Прототип внедорожного мотоцикла от компании Draxter
Прототип внедорожного мотоцикла от компании Draxter
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Draxter, прежде известная производством мотоснегоходов, садовой техники и измельчителей древесины, применила свой опыт и в создании этого мотоцикла. Конструкторы сделали ставку на простоту и надежность, что отразилось во всех элементах байка. Основой мотоцикла послужил 20-сильный одноцилиндровый карбюраторный моторчик Lifan KP460E с воздушным охлаждением. Задняя ось приводится в движение цепью, тяга передается через вариатор типа Сафари.

Прототип внедорожного мотоцикла от компании Draxter
Прототип внедорожного мотоцикла от компании Draxter

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Простая, но надежная конструкция рамы, штампованные диски и зубастые отечественные шины Кама – все это говорит о прагматичном подходе к созданию мотоцикла. Цена мотоцикла относительно невысока, ведь один только двигатель Lifan стоит в розницу от 36 тысяч рублей.

Заявленная максимальная скорость в 100 км/ч для такого класса мотоцикла более чем достаточна. Важно отметить, что это прототип, и характеристики могут быть скорректированы к моменту запуска серийного производства, запланированного на следующий год.

Прототип внедорожного мотоцикла от компании Draxter
Прототип внедорожного мотоцикла от компании Draxter

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Сравнение с другими игроками рынка, такими как Great Wall, выпускающий ограниченную серию байков с мощным оппозитным восьмицилиндровым двигателем, наглядно демонстрирует стратегию Draxter. Вместо погони за эксклюзивностью и высокой ценой, компания делает ставку на доступность и практичность. Производство будет налажено в Курганской области, а офисы Draxter есть в Челябинске и Москве.

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Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Автопоток
Количество просмотров 142087
01.12.2024 
Фото:Автопоток
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