На складах дилеров в России пылятся сотни нераспроданных машин ушедших брендов

Эксперты обнаружили более 500 новых машин 2022 года на рынке РФ

Автомобили корейских и европейских марок скопились на складах дилеров к концу 2024 года, причем некоторые из них не могут продать на протяжении более двух лет. Об этом рассказали эксперты.

Речь идет о примерно 60 корейских машинах, 170 европейских, цена некоторых из нереализованных автомобилей составляет свыше семи миллионов рублей. Из китайских машин не распродано примерно 150 единиц, есть даже случаи, когда не распроданы машины выпуска четырехгодичной давности.

В частности, в конце 2024 года дилеры предлагают Kia Seltos 2022 года за 2,6 млн рублей, хотя его цена в прошлом году достигала 2,3 млн рублей, а еще в 2022 году его предлагали за 1,8 млн рублей. За Kia Cerato в комплектации Luxe 2022 года выпуска без скидок просят три миллиона рублей в автосалоне Kia Рольф, согласно данным агрегатора по продаже автомобилей «Авто.ру». За аналогичную машину в 2023 году просили 2,3 млн рублей, а на момент выхода модели в 2022-м – 1,6 млн рублей.

Эксперты связывают скопление избытков автомобилей из Китая в 2024 году с тем фактом, что покупатели в 2023 году в большей степени интересовались автомобилями корейских и европейских брендов. На текущий момент наблюдается серьезный рост интереса к китайским производителям, подчеркивает автоэксперт Юлия Милославская.

В то же время эксперт Иван Волин отмечает, что покупателю не все равно, что у автомобиля год выпуска 2022, ведь уже скоро наступит 2025-й.

«Дилеры перестали делать весомые скидки на такие автомобили и просто оставляют их на складах, чтобы через время продать. На месте дилеров не стоит переживать, что такие автомобили долго будут простаивать», – объясняет специалист.

Повышение утильсбора и другие заградительные меры в любом случае рано или поздно сместят потребительский интерес к машинам, скопившимся на складах, подытожил Волин.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iz.ru