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Если не готовы брать «китайца», ищите новый кроссовер Chevrolet. Он еще и дешевле

В РФ можно купить кроссоверы Chevrolet Equinox по цене от 3,4 млн рублей

На классифайдах можно теперь найти обновленные кроссоверы Chevrolet Equinox третьего поколения, стоят они от 3,37 млн рублей.

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Модель появилась на рынке благодаря усилиям специализированных компаний и частных продавцов, которые продолжают привозить иномарки в страну.

Chevrolet Equinox стал альтернативой для тех, кто не готов покупать автомобили китайских марок.

Например, новый переднеприводный Geely Atlas обойдется минимум в 3,47 млн рублей, а Jetour X90 Plus будет стоить от 3,4 млн рублей. Еще более дорогой вариант – Jaecoo J7, который продается с ценником от 3,39 млн рублей и может похвастаться богатым оснащением, но тоже имеет передний привод.

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Chevrolet Equinox за сопоставимую цену – это автомобиль 2023 года выпуска с тканевым салоном черно-бежевых тонов, светодиодными фарами и задними фонарями, многофункциональным рулем, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также климат-контролем.

Автомобиль оснащен системой предотвращения столкновений и несколькими электронными помощниками, ориентированными на безопасность и комфорт водителя.

Если же покупатель готов заплатить чуть больше, то за 3,5 млн рублей ему будет доступна модель 2024 года в комплектации Chiji Edition. Она включает панорамную крышу с люком, 17-дюймовые литые диски, кожаный черный салон и тот же набор функций, что и у более дешевого варианта. Доставка такого автомобиля займет 4-6 недель и осуществляется компанией из Воронежа.

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Оба варианта – как модель 2023 года, так и версия 2024 года – оснащены одним и тем же 1,5-литровым турбомотором мощностью 173 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Есть еще версия с более мощным 2,0-литровым двигателем (237 л.с.), работающим в связке с 9-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Такие автомобили стоят значительно дороже – от 4,04 млн рублей в Вологде и от 4,7 млн рублей в Воронеже.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 322
02.12.2024 
Фото:Chevrolet
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