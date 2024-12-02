Если не готовы брать «китайца», ищите новый кроссовер Chevrolet. Он еще и дешевле

В РФ можно купить кроссоверы Chevrolet Equinox по цене от 3,4 млн рублей

На классифайдах можно теперь найти обновленные кроссоверы Chevrolet Equinox третьего поколения, стоят они от 3,37 млн рублей.

Модель появилась на рынке благодаря усилиям специализированных компаний и частных продавцов, которые продолжают привозить иномарки в страну.

Chevrolet Equinox стал альтернативой для тех, кто не готов покупать автомобили китайских марок.

Например, новый переднеприводный Geely Atlas обойдется минимум в 3,47 млн рублей, а Jetour X90 Plus будет стоить от 3,4 млн рублей. Еще более дорогой вариант – Jaecoo J7, который продается с ценником от 3,39 млн рублей и может похвастаться богатым оснащением, но тоже имеет передний привод.

Chevrolet Equinox за сопоставимую цену – это автомобиль 2023 года выпуска с тканевым салоном черно-бежевых тонов, светодиодными фарами и задними фонарями, многофункциональным рулем, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также климат-контролем.

Автомобиль оснащен системой предотвращения столкновений и несколькими электронными помощниками, ориентированными на безопасность и комфорт водителя.

Если же покупатель готов заплатить чуть больше, то за 3,5 млн рублей ему будет доступна модель 2024 года в комплектации Chiji Edition. Она включает панорамную крышу с люком, 17-дюймовые литые диски, кожаный черный салон и тот же набор функций, что и у более дешевого варианта. Доставка такого автомобиля займет 4-6 недель и осуществляется компанией из Воронежа.

Оба варианта – как модель 2023 года, так и версия 2024 года – оснащены одним и тем же 1,5-литровым турбомотором мощностью 173 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Есть еще версия с более мощным 2,0-литровым двигателем (237 л.с.), работающим в связке с 9-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Такие автомобили стоят значительно дороже – от 4,04 млн рублей в Вологде и от 4,7 млн рублей в Воронеже.

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Источник: «Автоновости дня»