С 1 декабря жизнь водителей меняется: рассказываем, кому нужно поменять права

Автовладельцам напомнили о продлении срока действия прав с 1 декабря 2024 года

Российских автовладельцев с 1 декабря 2024 года ждет целый ряд важных изменений в части законодательства и соблюдения правил дорожного движения.

Замена летних шин

Согласно действующему законодательству РФ, автовладельцы обязаны до наступления календарной зимы (до 1 декабря) поменять летние шины на зимние. Причем можно использовать и шипованные, и нешипованные шины. Обязательное условие: наличие маркировки «M+S», «M&S» или «M S». Кроме того, комплект зимних шин нужно обязательно устанавливать на всех четырех колесах. За нарушение этого требования грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Замена водительских прав

Несмотря на то, что у некоторых автовладельцев срок действия водительского удостоверения заканчивается, Правительство РФ постановлением № 2269 от 23.12.2023 года продлило их действие на три года.

Это касается документов, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, норма коснется не только водителей-частников, но и тех, для кого управлением транспортным средством является профессией.

В Минтрансе уточнили, что для этого нет необходимости посещать отделы МРЭО ГИБДД – срок действия продлится автоматически. Что касается водителей, удостоверения которых продлили автоматически в 2022 году на три года в рамках ковидных послаблений, им нужно пройти полную процедуру замены водительских документов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: gazeta.ru