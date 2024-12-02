С 1 декабря жизнь водителей меняется: рассказываем, кому нужно поменять права
Российских автовладельцев с 1 декабря 2024 года ждет целый ряд важных изменений в части законодательства и соблюдения правил дорожного движения.
Замена летних шин
Согласно действующему законодательству РФ, автовладельцы обязаны до наступления календарной зимы (до 1 декабря) поменять летние шины на зимние. Причем можно использовать и шипованные, и нешипованные шины. Обязательное условие: наличие маркировки «M+S», «M&S» или «M S». Кроме того, комплект зимних шин нужно обязательно устанавливать на всех четырех колесах. За нарушение этого требования грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Замена водительских прав
Несмотря на то, что у некоторых автовладельцев срок действия водительского удостоверения заканчивается, Правительство РФ постановлением № 2269 от 23.12.2023 года продлило их действие на три года.
Это касается документов, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, норма коснется не только водителей-частников, но и тех, для кого управлением транспортным средством является профессией.
В Минтрансе уточнили, что для этого нет необходимости посещать отделы МРЭО ГИБДД – срок действия продлится автоматически. Что касается водителей, удостоверения которых продлили автоматически в 2022 году на три года в рамках ковидных послаблений, им нужно пройти полную процедуру замены водительских документов.
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Источник: gazeta.ru