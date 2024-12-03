Этот надежный китайский седан можно купить при бюджете в 2,1 млн рублей

«За рулем» рассказал, почему Geely Emgrand хороший выбор за 2,1-2,3 млн рублей

О седанах, которые предлагаются в России по цене от 2 млн до 2,3 млн рублей, рассказал эксперт «За рулем» Юрий Тимкин.

Особое внимание стоит обратить на Geely Emgrand, хотя он и доживает последние дни. Однако переживать не стоит: на смену ему придет идентичный автомобиль, только с эмблемой Belgee.

Geely Emgrand

На фоне большинства китайских конкурентов дизайн Emgrand выглядит самым европейским. Никакой вычурности и китча – все выполнено сдержанно и по существу.

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Emgrand оснащается 1,5-литровым 122-сильным атмосферным двигателем. В базе предлагается 5-ступенчатая механика, а за доплату – 6-ступенчатый автомат.

И в том, и в другом случае автомобиль неспешен. Все-таки избаловали нас турбомоторы!

Базовая версия с механикой стоит 2 112 990 рублей. Она имеет минимальное оснащение: фронтальные подушки безопасности, кондиционер и медиасистему с двумя динамиками.

Модификация с автоматической коробкой передач стоит от 2 367 990 рублей. В этом случае добавляются климат-контроль, обогрев передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла, датчик света, задние парктроники, а также два дополнительных динамика.

В топовом оснащении цена автомобиля возрастает до 2 637 990 рублей.

Все 5 вариантов доступных седанов в бюджете 2-2,3 млн рублей вы найдете в полной версии материала.

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