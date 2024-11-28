Просторно, динамично и есть всё — 5 вариантов доступных седанов

«За рулем» выяснил, какие новые машины можно купить при бюджете 2-2,3 млн рублей

Не так давно мы делали подборку среднеразмерных седанов российского рынка. Машины не маленькие, с просторным салоном и багажником, со сравнительно мощными моторами. Но и цены на них не сказать, чтобы доступные.

Затем мы опубликовали статью о тройке самых доступных на нашем рынке компактных седанов, для покупки которых надо менее 1,7 млн рублей. Сегодня мы расскажем о других представителях этого же класса, но которые предлагаются по цене от 2 млн до 2,3 млн рублей.

Changan Eado Plus

По сравнению с седанчиком Alsvin это – птица более высокого полета. Экстерьер – солидный и гармоничный. И размеры больше: длина кузова составляет 4730 мм.

Changan Eado Plus

В стартовой версии LX (2 329 900 рублей) вы получите светодиодные фары, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, климат-контроль, камеру заднего вида.

За более богатое исполнение DLX просят всего 70 тысяч доплаты, при этом в комплектации добавляются камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, видеорегистратор, панорамная крыша, вентиляция передних кресел, механизм складывания спинок задних сидений. Как видите, не самая большая доплата за множество полезных функций. Жаль только, что среди них нет зимнего пакета – с обогревами у Чанганов традиционно негусто.

Под капот Eado Plus ставят исключительно 1,4-литровый 150-сильный турбомотор, которому ассистирует 7-ступенчатый робот. Машина шустрая – на разгон до 100 км/ч уходит 9,3 секунды.

Geely Emgrand

Этот седан доживает в России последние дни. Беспокоиться, однако, не о чем, так как на смену ему придет точно такой же автомобиль, только с эмблемой Belgee.

Зимой на «носу» Эмгранда появится эмблема Belgee.

Сдержанный лаконичный экстерьер и интерьер многие запишут в достоинства. На фоне большинства одноклассников из КНР дизайн Эмгранда – самый европейский. Никакой вычурности и китча – все по делу.

Emgrand оснащается 1,5-литровым 122-сильным атмосферным двигателем. В базе предлагается 5-ступенчатая механика, а за доплату – 6-ступенчатый автомат. И в том, и в другом случае автомобиль неспешен. Все-таки избаловали нас турбомоторы!

Базовая версия с механикой предлагается за 2 112 990 рублей. Она откровенно скупа на оснащение: фронтальные подушки безопасности, кондиционер и медиасистема со всего лишь двумя динамиками.

Модификация с автоматом предлагается минимум за 2 367 990 рублей. Из оборудования сюда добавляется климат-контроль, обогрев передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла, датчик света, задние датчики парковки, а также два дополнительных динамика.

С полным же набором оборудования цена вырастает до нешуточных 2 637 990 рублей.

Kaiyi E5

Если не принимать во внимание наши Лады, то E5 – самый возрастной из старожилов нашего рынка. В текущем обличье он предлагается у нас более полутора десятков лет. А наметанный глаз быстро определит, что перед нами – перелицованный Chery Arrizo 7 образца 2013 года, который некоторое время назад продавался в России официально.

Kaiyi E5 – единственный китайский седан в нашей подборке, локализованный в РФ. Его выпускают в Калининграде, на заводе Автотор.

Немалый возраст постарались скрыть несколькими обновлениями. Получилось неплохо – даже интерьер Е5 выглядит бодрячком. Основная претензия – чрезмерно высокая посадка. Даже не самые рослые седоки почти касаются головой потолка.

Источником движения служит известный по многим моделям Chery 1,5-литровый 147-сильный турбомотор. В базе с ним идет механическая трансмиссия, за доплату – вариатор. В случае с Е5 лучше поступиться собственным комфортом и остановиться на версии с механикой. Дуэт же мотора и вариатора омрачается заминками и рассогласованиями в работе.

Начальная цена Kaiyi E5 составляет 2 115 000 рублей. В комплектацию входят: система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер камера заднего вида, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. За вариатор придется доплатить еще 80 тысяч рублей.