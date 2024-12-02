В России снова начнут продавать новые немецкие хэтчбеки: известна цена

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В числе опций однозонный климат-контроль, парктронники по кругу, датчик света, система «старт-стоп» и другое.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 43015
02.12.2024 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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