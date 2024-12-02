В России снова начнут продавать новые немецкие хэтчбеки: известна цена
В середине декабря текущего года новые хэтчбеки Volkswagen Golf по параллельным каналам привезут в московский дилерский центр. Сотрудник компании пояснил, что автомобили распродают еще в пути.
Модель будет представлена только в комплектации R-Line. Переднеприводный Volkswagen Golf предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и роботом.
В числе опций однозонный климат-контроль, парктронники по кругу, датчик света, система «старт-стоп» и другое.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
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Источник: Autonews.ru