В России снова начнут продавать новые немецкие хэтчбеки: известна цена

В России в декабре в продаже появился хэтчбек Volkswagen Golf за 4,3 млн рублей

В середине декабря текущего года новые хэтчбеки Volkswagen Golf по параллельным каналам привезут в московский дилерский центр. Сотрудник компании пояснил, что автомобили распродают еще в пути.

Модель будет представлена только в комплектации R-Line. Переднеприводный Volkswagen Golf предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и роботом.

В числе опций однозонный климат-контроль, парктронники по кругу, датчик света, система «старт-стоп» и другое.

Volkswagen Golf

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Autonews.ru