Это популярный «японец» стал мощнее и получил новый автомат

Компания Mazda установила в пикап BT-50 мощный дизельный мотор и новую АКП

Рамный пикап Mazda BT-50, обновившись, сменил базовый двигатель 1.9 RZ4E на улучшенную и форсированную версию 2.2 RZ4F мощностью 163 л.с. (400 Нм), а 6-ступенчатую АКП заменила 8-ступенчатая той же фирмы Aisin.

После рестайлинга расход дизеля уменьшился на 10%. Автомобиль также доступен со старшим 3-литровым турбомотором 4JJ3 (190 сил, 450 Нм), работающим с 6-ступенчатой АКП.

Mazda BT-50

Заявки на рестайлинговую модель, построенную на основе пикапа Isuzu D-Max, принимаются в Таиланде. В базе автомобиль стоит 762 тыс. тайских батов (около 2,4 млн рублей), при этом уточняется, что полноприводные версии с богатой комплектацией стоят дороже.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-службе Mazda