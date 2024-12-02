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Это популярный «японец» стал мощнее и получил новый автомат

Компания Mazda установила в пикап BT-50 мощный дизельный мотор и новую АКП

Рамный пикап Mazda BT-50, обновившись, сменил базовый двигатель 1.9 RZ4E на улучшенную и форсированную версию 2.2 RZ4F мощностью 163 л.с. (400 Нм), а 6-ступенчатую АКП заменила 8-ступенчатая той же фирмы Aisin.

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После рестайлинга расход дизеля уменьшился на 10%. Автомобиль также доступен со старшим 3-литровым турбомотором 4JJ3 (190 сил, 450 Нм), работающим с 6-ступенчатой АКП.

Mazda BT-50
Mazda BT-50

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Заявки на рестайлинговую модель, построенную на основе пикапа Isuzu D-Max, принимаются в Таиланде. В базе автомобиль стоит 762 тыс. тайских батов (около 2,4 млн рублей), при этом уточняется, что полноприводные версии с богатой комплектацией стоят дороже.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: пресс-службе Mazda

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Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 3008
02.12.2024 
Фото:Mazda
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