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Эксперты рассказали водителям, как сохранить здоровье глаз

СберАвто: чтобы сохранить глаза, делайте перерыв каждые 2 часа, смотрите вдаль

Долгое время проведенное за рулем, плохая погода и ночное вождение увеличивают нагрузку на зрение. О том, как заботиться о глазах, если часто ездите за рулем, рассказали специалисты СберАвто, СберЕаптеки и клиники World Vision.

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Регулярные перерывы и упражнения

Чтобы снизить нагрузку на глаза, делайте перерыв каждые 1-2 часа, смотрите вдаль. Упражнение «треугольник» помогает расслабить глазные мышцы: посмотрите на кончик носа, затем на точку на расстоянии 6-8 метров и вернитесь к носу. Важно тренировать не только центральное, но и периферическое зрение, чтобы лучше оценивать обстановку на дороге.

Защита от сухости и солнечных бликов

Для защиты от сухости глаз используйте капли, особенно в длительных поездках. Также не забывайте про солнцезащитные очки, которые защищают от ярких солнечных лучей и бликов.

Зрение в плохую погоду и ночью

Осенью и зимой дождь, снег и туман ухудшают видимость. Важно поддерживать стекло автомобиля в чистоте, а стеклоочистители – в хорошем состоянии. В темное время суток из-за недостатка освещения снижается контрастность, и восприятие объектов на дороге ухудшается. Чтобы повысить безопасность, регулируйте фары, используйте антибликовые очки.

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Регулярные осмотры у офтальмолога

Чтобы не беспокоиться о зрении, проходите осмотр у офтальмолога хотя бы раз в год, а после 40 лет — чаще. Также полезны для глаз: витамины А, С, группы B и Омега-3.

Как выбрать автомобиль в зависимости от особенностей зрения

  • Дальнозоркость: выбирайте автомобили с проекционным дисплеем на лобовом стекле, чтобы не отвлекаться от дороги.

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  • Астигматизм: отдавайте предпочтение машинам с яркими светодиодными фарами и антибликовым покрытием стекол.
  • Глаукома: выбирайте авто с камерами кругового обзора и системами мониторинга слепых зон.
  • Катаракта: защититесь от бликов с помощью атермальной пленки на стеклах и автозатемняющихся зеркал.
  • Дальтонизм: настройте цветовую палитру дисплея в автомобиле под ваше восприятие.

Но при проблемах со зрением всегда сначала стоит посоветоваться с врачом.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 21
29.12.2024 
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