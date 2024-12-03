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У автомобилей Honda одного цвета обнаружился брак краски

В США владельцы машин Honda белого цвета подали на компанию в суд из-за краски

В США собственники машин марки Honda подали в суд коллективный иск из-за того, что белое лакокрасочное покрытие некоторых моделей некачественное. Уточняется, что в иск были включены модели брендов Honda и Acura, собранных после 2013 года.

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Владельцы авто заявили, что ЛКП белых оттенков крайне некачественное, оно изнашивается, вздувается и отслаивается. Собственникам машин приходится делать ремонт за свой счет.

В 2022 году в Канаде был подан аналогичный иск, о решении суда по делу ничего не известно.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: The drive

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Reddit
Количество просмотров 141
03.12.2024 
Фото:Unsplash | Reddit
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