Ищете бюджетный вариант американской марки? Эксперты нашли для вас топ-5 новых

Эксперты нашли на рынке РФ топ-5 надежных машин Chevrolet по цене от ₽1,8 млн

Автомобили некогда популярного в России бренда Chevrolet, ценимые за доступность и надежность, сейчас не представлены в нашей стране официально. Но среди ввозимых по схеме параллельного импорта моделей можно найти варианты по привлекательным ценам.

Такие модели, как Chevrolet Lacetti, Lanos и Cruze, в настоящее время производят в странах СНГ (Казахстан и Узбекистан), а также в Китае и Индии. Есть даже поставки из США. Эксперты составили топ из нескольких интересных вариантов.

Chevrolet Monza II – этот седан китайского производства доступен в РФ с нулевым пробегом по цене от 1,9 млн рублей. У автомобиля передняя и задняя подвеска МакФерсон, а под капотом – турбодвигатель объемом 1,4 л, АКП.

Chevrolet Onix II – эту модель производят в Латинской Америке и Узбекистане, цены стартуют от 1,9-2,0 млн рублей. Onix создан на упрощенной платформе GEM, предназначенной для развивающихся рынков.

Chevrolet Cobalt – выпуск этой модели наладили в Киргизии и Казахстане, Cobalt оснащен мотором объемом 1,5 л, цена стартует от 1,8 млн рублей. В списке оснащения базовые удобства и дополнительные функции в более высоких комплектациях.

Chevrolet Captiva – еще один кроссовер, поставки которого производятся из Китая, цены стартуют от 2-2,2 млн рублей. Под капотом – турбомотор объемом 1,5 л и вариатор. Captiva предлагается как в 5-, так и в 7-местной конфигурации.

Chevrolet Equinox – цена на эту модель стартует от 2,6 млн рублей, силовой агрегат Equinox представлен турбодвигателем объемом 1,5 л или более мощным агрегатом объемом 2,0 л, богатое оснащение для комфорта и безопасности водителей и пассажиров.

Несмотря на официальные поставки бренда, все эти модели отличаются доступностью и их можно приобрести на рынке России.

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Источник: autonews.ru