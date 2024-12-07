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Смотрите, это мог быть трехосный тягач ЗИЛ

На видео показали предсерийный магистральный тягач ЗИЛ-6404

Не так давно «За рулем» рассказывал о проходивших в 1995 году в Москве автосалонах, коих было сразу два. А сегодня перенесемся на год дальше в нашем путешествии по лихим 1990-м и посмотрим на экспонаты Московского автосалона 1996 года – причем именно на грузовые образцы.

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Один только ЗИЛ-6404 чего стоил! Это была попытка московского завода попасть в нишу магистральных тягачей – и попытка достойная. Причем это было уже продолжение – годом ранее представляли двухосный ЗИЛ-5423. Получивший третью ось ЗИЛ-6404 с колесной формулой 6х4 мог работать в составе автопоездов массой до 40 тонн.

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Оснащенного интеркулером турбодизеля ЯМЗ-7511 мощностью 410 л.с. в паре с экспериментальной 14-ступенчатой МКП ЯМЗ-2314 хватало, чтобы поддерживать крейсерскую скорость 85-90 км/ч, а максималка достигала 105-110 км/ч. В оснащение входила АБС, а пластиковые обтекатели полностью закрывали шасси, что смотрелось эффектно. В пластиковой секции переднего бампера разместились противотуманки.

Серийную кабину ЗИЛ-4331 расширили назад, получив спальный отсек, и вверх, за счет массивного обтекателя – в результате получилась весьма просторная кабина полноценного магистральника. Комплектация показанной машины включала холодильник, микроволновку, шкаф для одежды и телевизор – сейчас бы сэкономили кучу места, применив плоский...

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А вот окна в спальном отсеке до серийной версии, пожалуй, не добрались бы – велика вероятность, что ими пожертвовали бы ради лучшей термоизоляции... Конечно, предсерийный образец требовалось доводить – прежде всего, по шумоизоляции и герметичности этой самой кабины. Увы, работы по модели продолжены не были. А жаль!

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Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14082
07.12.2024 
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