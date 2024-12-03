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Дизель, полный привод и АКП: такой внедорожник провезет вас через любое бездорожье

На рынке России скоро появится внедорожник BAIC BJ60 с автоматом

Полноразмерный рамный внедорожник BAIC BJ60 из Китая уже совсем скоро начнет покорять авторынок России. О скором дебюте новинки рассказали в пресс-службе компании.

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BAIC BJ60 для российского рынка получил дизельный мотор объемом 2,0 л мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая АКП. Силовая установка внедорожника создана по технологии «мягкого гибрида» (MHEV), речь идет о том, что традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, выполняющий функцию стартера, и облегчающий работу двигателя.

«Такая система позволяет добиться более плавного начала движения и эффективного ускорения автомобиля, а также способствует дополнительной экономии топлива», – подчеркнули в пресс-службе бренда.
BAIC BJ60
BAIC BJ60

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Габариты внедорожника составляют 5040/1955/1925 мм при размере колесной базы в 2820 мм. Полный привод реализован по принципу Part-Time, отвечая запросам ценителей настоящих классических внедорожников.

Палитру внедорожных возможностей расширяют понижающая передача, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. Полностью независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода не только на бездорожье, но и в условиях мегаполиса.

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Новый BAIC BJ60 станет второй моделью внедорожной серии BJ, представленной на рынке РФ. Отмечается, что в автомобилях этой серии воплощается off-road экспертиза бренда BAIC, который с 1960-х годов специализируется на выпуске внедорожников. Старт продаж новинки ожидается уже в начале 2025 года.

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Источник: пресс-служба BAIC

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Светлана Тарасенко
Фото:BAIC
Количество просмотров 4023
03.12.2024 
Фото:BAIC
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