Этот брутальный внедорожник в течение года завоевал несколько престижных наград

Jetour T2 признан лучшим авто для путешествий среди новинок 2024 года в России

Внедорожник Jetour T2 победил в автомобильной премии «Новинка года» Авто.ру, опередив почти полсотни конкурентов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Jetour T2

«Нам очень приятно, что столько пользователей сервиса Авто.ру отдали свои голоса за Jetour Т2, признав его лучшим новым внедорожником для путешествий», – цитирует пресс-служба исполнительного директора «Джетур Мотор Рус» Михаила Роткина.

Jetour T2 является первой моделью внедорожной линейки Jetour на рынке России и позиционируется как идеальный автомобиль для путешествий. Его отличает не только вместительность, многофункциональность и удобство, но и отличная проходимость.

Jetour T2

Бестселлер российского рынка Jetour T2 отличается высокопрочным кузовом – жесткость на кручение составляет 31 000 Нм/град, а также отличными параметрами геометрической проходимости: клиренс 220 мм, углы въезда и съезда 28 градусов, глубина преодолеваемого без подготовки брода 700 мм.

Внедорожник получил бензиновый турбомотор объемом 2,0 л мощностью 245 л.с., 7-ступенчатую преселективную коробку передач и полноприводную трансмиссию XWD компании BorgWarner. У нее четыре внедорожных режима и возможность блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов.

Jetour T2

Jetour T2 в текущем году удостоился несколькими наградами, а согласно информации сервиса «Авто.ру. Бизнес», внедорожник является самой востребованной новинкой на рынке РФ. Победа в конкурсе «Новинка года» стала четвертым значительным успехом Jetour T2 меньше чем за год. В народном голосовании премии приняли участие свыше 160 тысяч пользователей Сети.

А у наших читателей есть возможность проголосовать за Jetour T2 в номинации «Большой полноприводный кроссовер» в рамках Гран-при За рулем 2025. Отдать свой голос за этот или другой автомобиль можно здесь.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.