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Авторынок в России обвалился на треть

Минпромторг: в России продажи новых легковых машин снизились на 29% в ноябре

Продажи новых легковых машин в РФ в ноябре просели относительно октября текущего года на 29% и составили 120 тыс. машин, согласно статистике Минпромторга РФ. Однако в годовом выражении продажи подросли на 11%.

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Уточняется, что в ноябре этого года в России реализовали 14,2 тыс. легких коммерческих автомобилей (на 28% больше, чем годом ранее, но на 12% меньше, чем в октябре этого года). В ноябре было продано 9 тыс. грузовиков, в годовом выражении их продажи упали на 25%, а по отношению к октябрю 2024 года – на 31%.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 113
03.12.2024 
Фото:Depositphotos
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