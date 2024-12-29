Реальная мощь! Советские грузовики для лютых холодов

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На видео показали модификации грузовиков СССР для Крайнего Севера

Не секрет, что для северных регионов создаются особые модификации машин – нетривиальные условия требуют специфичного оснащения. Разумеется, была такая практика и в СССР – и там к этому делу, в рамках освоения труднодоступных регионов, относились с особой тщательностью.

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Образцы таких автомобилей собрали в новом видео, которое мы и предлагаем вам к просмотру. А в качестве анонса расскажем о КрАЗ-256БС, который был создан на базе серийного КрАЗ-256Б, но довольно сильно от него отличался.

На Кременчугском автозаводе дополнили стоявший под капотом дизельный V8 объемом 14,9 литра с отдачей 240 л.с. предпусковым подогревателем ПЖД-44 и устройством «Старт-Пилот» для впрыска в цилиндры легковоспламеняющейся жидкости в момент запуска.

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Баки (основной и дополнительный) с подогревом от выпускного тракта, утепленный капот со шторкой радиатора, противотуманные фары, удлиненные передние рессоры для большей плавности хода, тормоз-замедлитель (в дополнение к основному и стояночному), капитально утепленная кабина, более мощный отопитель салона (плюс еще один – аварийный) и даже стекла с электрообогревом... В таком хоть Новый Год встречай!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
29.12.2024 
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