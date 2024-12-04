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Народный фаворит: водители выбрали самый бюджетный и надежный седан в России

Седан Geely Emgrand возглавил топ самых бюджетных автомобилей в своем сегменте

Китайский седан Geely Emgrand лидирует среди бюджетных иномарок, набрав 32% голосов в независимом масштабном опросе. Всего в исследовании приняли участие более 1300 автовладельцев.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Новый Emgrand четвертого поколения отличается европейским дизайном с характерными чертами Volvo: агрессивный вид решетки радиатора и узкие фары создают премиальный образ.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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Под капотом стоит бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 122 л.с., созданный на базе агрегата Mitsubishi Orion. Россиянам доступны версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным автоматом, специально адаптированным для российского рынка.

Интерьер седана выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. В списке оснащения топовой комплектации заявлены отделка экокожей с бирюзовыми вставками. Базовая версия оснащена 15-дюймовыми колесами, тормозная система включает дисковые механизмы на всех колесах.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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Стоимость Geely Emgrand варьируется от 2,16 до 2,64 млн рублей, это очень привлекательная цена автомобиля в своем сегменте при сопоставимом уровне оснащения с конкурентами.

Кстати, Geely Emgrand является номинантом премии Гран-при «За рулем» 2025, и у наших читателей есть возможность проголосовать за эту или другую модель здесь.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 1004
04.12.2024 
Фото:Geely
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