Народный фаворит: водители выбрали самый бюджетный и надежный седан в России
Китайский седан Geely Emgrand лидирует среди бюджетных иномарок, набрав 32% голосов в независимом масштабном опросе. Всего в исследовании приняли участие более 1300 автовладельцев.
Новый Emgrand четвертого поколения отличается европейским дизайном с характерными чертами Volvo: агрессивный вид решетки радиатора и узкие фары создают премиальный образ.
Под капотом стоит бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 122 л.с., созданный на базе агрегата Mitsubishi Orion. Россиянам доступны версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным автоматом, специально адаптированным для российского рынка.
Интерьер седана выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. В списке оснащения топовой комплектации заявлены отделка экокожей с бирюзовыми вставками. Базовая версия оснащена 15-дюймовыми колесами, тормозная система включает дисковые механизмы на всех колесах.
Стоимость Geely Emgrand варьируется от 2,16 до 2,64 млн рублей, это очень привлекательная цена автомобиля в своем сегменте при сопоставимом уровне оснащения с конкурентами.
Кстати, Geely Emgrand является номинантом премии Гран-при «За рулем» 2025, и у наших читателей есть возможность проголосовать за эту или другую модель здесь.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
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Источник: autonews.ru