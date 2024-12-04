Легендарный отечественный мотоцикл возвращается на рынок в новом обличье

Ирбитский завод в 2025-м начнет выпуск моноприводных доступных мотоциклов Ural

Производство мотоциклов под маркой «Урал» возобновят на Ирбитском заводе. Новые модели с приводом только на одно колесо будут более доступны по цене.

Руководство Ирбитского завода в 2022 году приняло решение перенести свои производственные мощности в Казахстан. Решение обусловлено желанием не потерять американский рынок сбыта – там продается большая часть Уралов.

На протяжении последующих двух лет выпускались только полноприводные мотоциклы серии Gear Up с дополнительным приводом на колесо коляски. Это связано с оптимизацией логистики на новой производственной площадке. Теперь компания возобновляет выпуск мотоциклов Ural CT с приводом только на одно колесо.

У такой модели коляска сильнее вынесена вперед, таким образом устойчивость в поворотах улучшается. Кроме того, вместо 19-дюймовых колес теперь устанавливают 18-дюймовые, они уменьшают дорожный просвет и снижают центр тяжести.

Ural CT

Двигатель остался прежним: все мотоциклы Урал оснащены 2-цилиндровым мотором объемом 749 куб. см мощностью 41 л. с.

Цена Ural CT с приводом на одно колесо на американском рынке стартует от 17,5 тыс. долларов (примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу), а за полноприводный Ural Gear Up просят минимум 20 тыс. долларов (2,1 млн рублей). Производство моноприводных Уралов стартует уже в январе 2025 года.

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Источник: wroom.ru