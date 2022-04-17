Как оказалось, он может практически все из того, что умеют прочие мотоциклы под этой маркой. Включая самые новые образцы.

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Современная продукция Ирбитского мотоциклетного завода стоит недешево — цены моделей Gear Up, СиTи и Weekender еще до кризиса перевалили за миллион рублей, а сейчас и вовсе сообщаются клиентам исключительно по запросу. Однако у всех этих, безусловно, прекрасных мотоциклов есть прародитель — советский Урал М-67-36, выпускавшийся на ИМЗ с 1976 по 1984 годы.

Считается, что с момента выпуска этой модели Уралы стали такими, какими все мы их знаем. Конечно, были дальнейшие модификации, но они не являлись принципиальными. Выпущено таких машин довольно много, и предложений на рынке мотоциклов с пробегом предостаточно. Именно М-67-36 приобрели авторы Youtube-канала Саня Четодел — причем нашли самый дешевый экземпляр по рынку: он обошелся в 7000 рублей.

Конечно, проблемы обнаружились: не было карбюраторов и аккумулятора, а коробка передач была в заклинившем состоянии. Позднее выяснилось, что и состояние двигателя было далеким от идеала (что неудивительно), а кикстартер, в силу сопутствующих проблем с коробкой, срабатывал в абсолютно рандомном режиме. Кроме того, документы оказались советского образца, что ставит под сомнение возможность постановки на учет.

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Но, несмотря на весь этот ворох вопросов, техническое состояние ветерана было существенно поправлено без особых финансовых влияний и, переобутый в свежие внедорожные шины, Урал выехал на первый пробный заезд.

Довольно неоднозначный в управлении, с почти отсутствующей подвеской, тяжелый и страдающий от нескольких серьезных недугов, Урал с честью вывез все каверзы современных «тест-пилотов». Безусловно, он достоин восстановления и долгой второй жизни.

А откуда появились советские Урал и Днепр? Об этом расскажет история армейского мотоцикла М-72.

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Видео: Youtube / Саня Четодел