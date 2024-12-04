Отечественный производитель поделился планами: линейка бренда пополнится

АВТОВАЗ: в 2025 году автоконцерн представит абсолютно новый минивэн Lada

Отечественный производитель АВТОВАЗ намерен в 2025 году представить новый концепт – минивэн Lada. Об этом заявил вице-президент автоконцерна по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Он подчеркнул, что новинка станет дополнением для Largus, при этом вице-президент уточнил, что задуманное осуществится при условии реализации намеченных планов.

«У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее можем визуализировать в концепте. Этот автомобиль дополнит Largus. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт. Мы видим, что есть возможность сделать это, то почему бы не воспользоваться шансом. Сейчас на рынке есть китайские модели, но все они стоят очень дорого», – уточнил топ-менеджер.

Кроме того, Костромин не исключил, что АВТОВАЗ будет интегрироваться в сегмент пикапов, который, по его словам, «улетел в космос».

«Так что все возможно, будем думать, развивать, планировать», – подчеркнул вице-президент предприятия.

Кстати, одна из моделей АВТОВАЗА, седан Lada Aura, участвует в Гран-при «За рулем» 2025 в сегменте «Средние и большие легковые автомобили». И у наших читателей есть шанс отдать свой голос за отечественный автомобиль по этой ссылке.

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Источник: rg.ru