Какие шины покупают россияне: самые популярные марки
«Автостат» перечислил пять брендов зимних шин, наиболее популярных в России
Самой популярной маркой зимних шин в России стала Nokian, за ней следует Cordiant, согласно данным опроса 3 тыс. человек, проведенного агентством «Автостат».
За марку Nokian отдали голоса 10,8% опрошенных. За Cordiant проголосовали 10,6% респондентов.
Третью строчку занял бренд Michelin (10,1% голосов). Далее следуют марки Кама и Yokohama.
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.
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Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
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Источник: «Автостат»
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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04.12.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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