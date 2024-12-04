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Какие шины покупают россияне: самые популярные марки

«Автостат» перечислил пять брендов зимних шин, наиболее популярных в России

Самой популярной маркой зимних шин в России стала Nokian, за ней следует Cordiant, согласно данным опроса 3 тыс. человек, проведенного агентством «Автостат».

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За марку Nokian отдали голоса 10,8% опрошенных. За Cordiant проголосовали 10,6% респондентов.

Третью строчку занял бренд Michelin (10,1% голосов). Далее следуют марки Кама и Yokohama.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 413
04.12.2024 
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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