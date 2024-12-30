Тракторы идут вразнос — очень веселое видео!

В видеоролике собрали курьезные случаи с трактористами со всего мира

Трактористы – народ суровый, трудолюбивый, веселый и даже отчаянный. Поэтому тракторы помогают человечеству в нереальном количестве очень важных дел, но иногда их рвет пополам. Причем слегка курьезный образ тракториста сложился не только на постсоветском пространстве.

В новом видео собраны курьезы, местами едва не переходящие в драму, буквально со всего мира. Вот, например, случай из Бельгии. Трактор с прицепом перебирался через ж/д-переезд, по которому вскоре должен был проехать скоростной поезд, следовавший из французского города Лилль в бельгийскую столицу Брюссель.

Как вы догадываетесь, переезд не прошел гладко – какие-то нелады со сцепным устройством привели к тому, что массивный прицеп остался на путях. Трактрист заметил неладное, выбрался из кабины, почесывая голову, но сделать ничего не успел. К счастью, обошлось без жертв... Что ж, как говорят трактористы, всякое бывает! И именно на это «всякое» мы и предлагаем вам взглянуть.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ПРО Технику