Порвало пополам: необычные случаи с трактористами (видео)

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Трактористы и бульдозеристы – веселый, изобретательный и рисковый народ. Убедиться в этом нам предлагает очередной видеодайджест. Как, по вашему, можно использовать ковш трактора, бульдозера или экскаватора? Только по прямому назначению? Как бы не так.

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Креативные пользователи спецтехники убеждены, что в ковше можно запросто устроить бассейн или комфортабельную постель. Также его можно использовать в качестве лестницы, чтобы добраться до ремонтируемой ЛЭП, нуждающейся в замене лампы освещения или возводимого дымохода.

Да что там, даже зависнуть в полуметре от поверхности и затереть бетонную стяжку можно запросто… Правда, если вы в творческом порыве решили загнать трактор на хлипкий плот, вертикальную стену или крышу железнодорожного вагона, что-то может пойти не так. Казалось бы, что именно?..

Источник: AUTO VIDEO

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Фото:kinopoisk.ru
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Фото:kinopoisk.ru
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