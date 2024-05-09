Порвало пополам: необычные случаи с трактористами (видео)

Блогер рассказал об оригинальных способах использования тяжелой спецтехники

Трактористы и бульдозеристы – веселый, изобретательный и рисковый народ. Убедиться в этом нам предлагает очередной видеодайджест. Как, по вашему, можно использовать ковш трактора, бульдозера или экскаватора? Только по прямому назначению? Как бы не так.

Креативные пользователи спецтехники убеждены, что в ковше можно запросто устроить бассейн или комфортабельную постель. Также его можно использовать в качестве лестницы, чтобы добраться до ремонтируемой ЛЭП, нуждающейся в замене лампы освещения или возводимого дымохода.

Да что там, даже зависнуть в полуметре от поверхности и затереть бетонную стяжку можно запросто… Правда, если вы в творческом порыве решили загнать трактор на хлипкий плот, вертикальную стену или крышу железнодорожного вагона, что-то может пойти не так. Казалось бы, что именно?..

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Источник: AUTO VIDEO