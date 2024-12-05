Путин высказался о качестве китайских машин
Президент РФ Владимир Путин, говоря о взаимодействии России с китайскими автокомпаниями, отметил, что китайские машины стали качественнее и дешевле.
Причина в том, что китайские компании стали выпускать товар лучшего качества, чем в Европе, и по более низкой цене. Вот это основной показатель, отметил российский лидер, говоря о начале производства китайских автомобилей в России.
Путин сказал, что реальная партнерская работа с китайскими автопроизводителями началась в 2015 году. Тогда первые производства китайских машин запустили в Туле и Калуге.
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Источник: РИА «Новости»