#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Путин высказался о качестве китайских машин

Президент РФ Путин: Китайские автомобили стали качественнее и дешевле

Президент РФ Владимир Путин, говоря о взаимодействии России с китайскими автокомпаниями, отметил, что китайские машины стали качественнее и дешевле.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Причина в том, что китайские компании стали выпускать товар лучшего качества, чем в Европе, и по более низкой цене. Вот это основной показатель, отметил российский лидер, говоря о начале производства китайских автомобилей в России.

Путин сказал, что реальная партнерская работа с китайскими автопроизводителями началась в 2015 году. Тогда первые производства китайских машин запустили в Туле и Калуге.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: РИА «Новости»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 158
05.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0