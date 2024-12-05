Путин высказался о качестве китайских машин

Президент РФ Путин: Китайские автомобили стали качественнее и дешевле

Президент РФ Владимир Путин, говоря о взаимодействии России с китайскими автокомпаниями, отметил, что китайские машины стали качественнее и дешевле.

Причина в том, что китайские компании стали выпускать товар лучшего качества, чем в Европе, и по более низкой цене. Вот это основной показатель, отметил российский лидер, говоря о начале производства китайских автомобилей в России.

Путин сказал, что реальная партнерская работа с китайскими автопроизводителями началась в 2015 году. Тогда первые производства китайских машин запустили в Туле и Калуге.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: РИА «Новости»