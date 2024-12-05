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Volkswagen выплатит ГАЗу огромную сумму

Суд подтвердил взыскание с компании Volkswagen в пользу ГАЗа 17 млрд рублей

Первый апелляционный арбитражный суд не удовлетворил жалобу компании Volkswagen на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании в пользу ГАЗа 16,9 млрд рублей. Данные о судебном акте находятся в судебной картотеке. Уточняется, что резолютивная часть решения пока не публиковалась.

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Иск российской компании к Volkswagen на сумму 28,4 млрд рублей начали рассматривать в июле прошлого года. Исковое заявление было подано из-за прекращения немецким автопроизводителем поставок двигателей, применяемых ГАЗом в сборке машин по договору от 15 июня 2017 года. В итоге Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил этот иск. Теперь немецкой компании придется выплатить ГАЗу 16,9 млрд рублей.

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Источник: interfax.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 167
05.12.2024 
Фото:Unsplash
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