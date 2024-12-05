АКП, турбомотор, 7 мест, система автопарковки — на рынок вышел ваш любимый SUV

Стала известна цена нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 в России

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 на рынке России будет предлагаться по цене от 4,119 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Chery Tiggo 9

У новинки в салоне семь мест, Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи, и это самая крупная модель в линейке марки. Габариты кроссовера 4810/1925/1741 м при размере колесной базы 2800 мм.

Силовой агрегат представлен бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 249 л.с. (375 Нм), в паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Для разгона до первой сотни Tiggo 9 потребуется восемь секунд. Кроссовер создан на платформе Т2Х, и это первая такая модель в российской линейке.

Chery Tiggo 9

В списке опций заявлены технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки (АРА). Последняя использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора. Благодаря этому кроссовер способен парковаться параллельно, перпендикулярно и по диагонали в автоматическом режиме.

Кроме того, у Tiggo 9 10 подушек безопасности. В салоне установлен «парящий» экран приборной панели диагональю 10.3 дюйма, основной экран – 15.6 дюйма с высоким разрешением и проекционный дисплей. Автомобиль доступен в черном, синем, белом, двух вариантах серого и зеленом цветах кузова.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: chery.ru