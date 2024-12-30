В Мемфисе кражи машин Hyundai и Kia парализовали работу полиции

Чиновники могут подать в суд на Hyundai и Kia из-за массовых краж автомобилей

Власти города Мемфис собираются подать судебный иск против автопроизводителей Hyundai и Kia в связи с массовыми угонами автомобилей этих марок.

Ситуация с кражами, затронувшими десятки тысяч владельцев, продолжает усугубляться, и это вызывает озабоченность у местных властей. Причиной стало обнаружение уязвимости в системе зажигания, позволяющей угонять машины с помощью простого USB-кабеля.

Ситуация с кражами автомобилей Hyundai и Kia привлекла внимание общественности еще в 2021 году, когда в социальных сетях стали распространяться видео, показывающие, насколько легко угонять определенные модели. Из-за уязвимостей системы зажигания и отсутствия иммобилайзера угонщики могли проникать в автомобили менее чем за 90 секунд. Это открытие привело к массовому росту числа угонов.

За последние два года в Мемфисе было украдено более 22 000 автомобилей, и автомобили Hyundai и Kia занимают первые места в этом списке. В ответ на всплеск краж местным правоохранительным органам пришлось перенаправить ресурсы и создать новые подразделения для борьбы с этим явлением. Городские власти утверждают, что на решение проблемы были потрачены значительные усилия, что негативно повлияло на работу других сфер полиции.

В ответ на растущее число краж, оба автопроизводителя предприняли меры. Так, в начале 2023 года Hyundai и Kia выпустили обновления программного обеспечения, чтобы повысить защиту своих автомобилей, а также начали предоставлять владельцам дополнительные блокираторы рулевого колеса. В начале 2024 года Hyundai также представила защиту для цилиндров зажигания на некоторых моделях, не получающих обновления.

Однако Kia отклонила возможность судебного разбирательства, заявив, что претензии города являются необоснованными. Компания подчеркивает, что все автомобили Kia соответствуют федеральным стандартам безопасности и не представляют угрозы, требующей отзыва. Несмотря на это, в Мемфисе настроены решительно, и комитет городского совета уже одобрил план подачи иска.

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Источник: Carscoops