В Россию привезли новый седан Chevrolet и продают дешевле, чем Lada Vesta

В РФ появились в продаже новые бюджетные седаны Chevrolet Onix по цене от ₽1,85 млн

В РФ появились в продаже новые седаны Chevrolet Onix по цене от 1,85 млн рублей. За столько автомобиль продает столичный дилер из наличия. Под капотом седана 90-сильный мотор и МКП.

Седан Lada Vesta в топовой комплектации Techno с МКП стоит 1 885 000 рублей, с вариатором – 1 960 000 рублей.

Chevrolet Onix

1 899 000 рублей стоит более мощный вариант со 132-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,2 литра и 6-ступенчатой АКП. Среди опций бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультируль, медиасистема, датчики света и дождя, кондиционер, камера заднего вида с задними парктрониками и прочее.

В других регионах России седаны Chevrolet Onix стоят примерно 2 млн рублей.

Chevrolet Onix

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Источник: «Автоновости дня»