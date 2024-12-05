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В Россию привезли новый седан Chevrolet и продают дешевле, чем Lada Vesta

В РФ появились в продаже новые бюджетные седаны Chevrolet Onix по цене от ₽1,85 млн

В РФ появились в продаже новые седаны Chevrolet Onix по цене от 1,85 млн рублей. За столько автомобиль продает столичный дилер из наличия. Под капотом седана 90-сильный мотор и МКП.

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Седан Lada Vesta в топовой комплектации Techno с МКП стоит 1 885 000 рублей, с вариатором – 1 960 000 рублей.

Chevrolet Onix
Chevrolet Onix

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1 899 000 рублей стоит более мощный вариант со 132-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,2 литра и 6-ступенчатой АКП. Среди опций бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультируль, медиасистема, датчики света и дождя, кондиционер, камера заднего вида с задними парктрониками и прочее.

В других регионах России седаны Chevrolet Onix стоят примерно 2 млн рублей.

Chevrolet Onix
Chevrolet Onix

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 16628
05.12.2024 
Фото:Chevrolet
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