Мировой бренд, хорошая комплектация, АКП — такого кроссовера вы еще не видели

В Россию по параимпорту привезли новый кроссовер Volkswagen Tacqua за ₽2,9 млн

Один из российских дилеров привез на отечественный рынок по схеме параллельного импорта новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua по цене 2,9 млн рублей.

Volkswagen Tacqua

Volkswagen Tacqua представляет собой небольшой кроссовер, внешне очертаниями он напоминает китайский Chery Tiggo 4 Pro – эту модель продают в России официально. Кроссовер построен на базе T-Cross, его выпускают на совместном предприятии FAW и Volkswagen в КНР.

Интерьер Volkswagen Tacqua

Новинка оснащена бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 116 л.с., привод – передний, автоматическая коробка передач. В списке оснащения заявлены несколько систем безопасности, включая антипробуксовочную, а также ABS.

Есть также однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, панорамная крыша, а также система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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Источник: autonews.ru