ЕС в шоке от экспансии Китая: гибриды стремительно захватывают еврорынок
Китайские производители наращивают экспорт гибридных автомобилей в страны Европы в обход введенных Евросоюзом пошлин на электрокары. Об этом пишет зарубежная пресса.
Такая активность китайцев объясняется тем, что заградительные пошлины, введенные в отношении автомобилей производства КНР в конце октября, не затрагивают гибриды. Согласно данным аналитиков, благодаря этому растет экспорт гибридных машин, и это способствует экспансии «китайцев» в Европе.
Согласно прогнозам экспертного сообщества, по итогу текущего года экспорт гибридов из Китая в Европу вырастет на 20%. К тому же некоторые производители Китая переносят производство своих машин на территорию Европы с целью снижения стоимости автомобилей.
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Источник: reuters.com