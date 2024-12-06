ЕС в шоке от экспансии Китая: гибриды стремительно захватывают еврорынок

Китай в обход введенных ЕС пошлин наращивает экспорт гибридов в страны Европы

Китайские производители наращивают экспорт гибридных автомобилей в страны Европы в обход введенных Евросоюзом пошлин на электрокары. Об этом пишет зарубежная пресса.

Такая активность китайцев объясняется тем, что заградительные пошлины, введенные в отношении автомобилей производства КНР в конце октября, не затрагивают гибриды. Согласно данным аналитиков, благодаря этому растет экспорт гибридных машин, и это способствует экспансии «китайцев» в Европе.

Согласно прогнозам экспертного сообщества, по итогу текущего года экспорт гибридов из Китая в Европу вырастет на 20%. К тому же некоторые производители Китая переносят производство своих машин на территорию Европы с целью снижения стоимости автомобилей.

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Источник: reuters.com