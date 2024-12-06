Сниженные ставки, скидки: до конца года Lada продается на праздничных условиях

АВТОВАЗ запустил акции и скидки на все машины Lada в России

В декабре 2024 года АВТОВАЗ предлагает выгодные условия для покупки своей продукции. Предусмотрены специальные кредитные предложения с пониженной ставкой и комфортным ежемесячным платежом, а также скидки по программе трейд-ин. Также покупателям доступна госпрограмма автокредитования, предусматривающая дополнительную скидку в 20% от стоимости авто.

Седаны Lada Vesta с АКП и мотором 1,6 л в декабре предлагаются по цене от 1 275 000 рублей: скидка в 300 тысяч рублей можно получить при покупке по программе Lada Finance.

Lada Vesta SW в комплектации Comfort можно приобрести за 9000 рублей в месяц по программе Vesta Exclusive с учетом скидки 100 000 рублей по программе трейд-ин. Vesta в комплектации Comfort от 1 239 000 рублей можно приобрести по трейд-ин, а также с учетом условий программы Lada Finance/Lada Finance Plus. Lada Largus в комплектации Classic от 1 260 000 рублей предлагается с дисконтом 400 000 рублей по программам Lada Finance/Lada Finance Plus.

Также к покупке предлагается Lada Largus в версии Classic за 8000 рублей в месяц по программе Largus Exclusive со скидкой 400 000 рублей по акции Lada Finance Plus и 20% по госпрограмме автокредитования. А еще Largus доступен в лизинг с дисконтом 400 000 рублей.

Lada Granta в версии Classic можно приобрести за 7000 рублей в месяц, Lada Niva Travel – за 8500 рублей в месяц. Коммерческие авто на базе Lada Granta и Lada Niva продаются с дисконтом 250 000 рублей.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа