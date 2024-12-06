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Хорошая новость: цены на машины с пробегом могут упасть, но есть нюанс

Эксперт Коротков объяснил, почему цены на вторичке снизятся только на время

Ценообразование на вторичном авторынке России зависит в том числе от сезонности, поэтому если цены на автомобили с пробегом и снизятся, то только на непродолжительное время. Таким мнением поделился CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

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Мнение специалиста

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Противодействовать росту цен будет сезонный фактор. Как это принято в России, часть владельцев стремится продать автомобили до наступления зимы, чтобы избежать затрат на их подготовку, хранение и обслуживание. Этот фактор способен оказать локальное влияние на рынок, временно увеличивая предложение. Однако его воздействие будет краткосрочным и не сможет сдержать общий тренд роста цен».

При этом Коротков подчеркнул, что на цены на рынке могут повлиять и такие факторы, как экономическая нестабильность и колебания курса валют.

«Если произойдут резкие изменения в валютных курсах или другие макроэкономические потрясения, это может привести к неожиданным колебаниям цен на рынке», – подытожил специалист.

Напомним, в экспертном сообществе предрекли рост цен на новые легковые автомобили в России с нового года в среднем на 10-15%.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 332
06.12.2024 
Фото:Depositphotos
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