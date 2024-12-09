Продажи ваших любимых кроссоверов выросли в России за год более чем на 100%

Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris вошли в топ-3 популярных в РФ на вторичке

Автомобили Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris вошли в топ-3 самых популярных моделей на вторичном рынке России осенью 2024 года. К таким выводам пришли специалисты Авто.ру.

Lada Granta

Продажи отечественной Lada Granta выросли на 42,9% по сравнению с прошлым годом. Цена модели у официальных дилеров составила 718 743 руб. (на 2,8% выше, чем годом ранее), а у частников – в среднем 626 440 руб. (на 5,5% выше, чем в 2023 году).

Kia Rio

Продажи Kia Rio по сравнению с осенью 2023 года выросли на 20,3%. Цены у дилеров на модель тоже выше, чем у частных продавцов, – 1 212 043 руб. (снижение цены на 6,3% по сравнению с 2023 годом) против 1 089 736 руб. (на 0,8% больше, чем в прошлом году).

Рост продаж Hyundai Solaris относительно сентября-ноября 2023 года составил 20,7%. У дилеров автомобиль можно было купить в среднем за 1 142 002 руб. (на 5,8% меньше, чем в 2023 году). Частники просили в среднем 1 048 066 руб. – показатель почти аналогичный прошлогоднему.

Hyundai Solaris

Самым востребованным отечественным брендом на вторичном рынке России стала Lada. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи моделей отечественного производителя выросли на 9,7%. При этом снизился спрос на машины марок ГАЗ и УАЗ на 18,8% и 16,3% соответственно.

Среди китайских автомобильных брендов первое место занимает Chery (рост на вторичке на 40,7%, затем идут Geely (+7,4%), и Haval (рост на 100,1% с осени 2023 года). Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение цен на подержанные автомобили всех трёх упомянутых китайских брендов.

По словам руководителя по продажам и развитию Авто.ру Бизнес Даниила Шкурыгина, благодаря пополнению складов ликвидными машинами с пробегом дилеры имеют неплохой запас маржинальности, это позволяет им продавать машины хорошего качества по приемлемой цене. К тому же на них предоставляется гарантия, что делает предложение еще более привлекательным, подытожил топ-менеджер.

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Источник: пресс-служба Авто.ру