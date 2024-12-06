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В 2025 году в России резко упадет производство автобусов и грузовиков

ОАР: в России на 27% обвалится выпуск грузовиков в 2025 году

В РФ в 2025 году ожидается обвал выпуска грузовиков и автобусов, пишет «Авто Mail» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) Игоря Коровкина. По его словам, прогноз довольно пессимистичный.

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На конференции Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) Коровкин пояснил, что если взять за основу показатели «Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года», то наиболее сложная ситуация наблюдается в производстве грузовых машин (падение до до 27% в 2025 году).

Коровкин пояснил, что бюджет на закупки муниципального пассажирского транспорта заметно снизился, и производство автобусов (кроме микроавтобусов) упадет на 42,9%, электробусов и электромобилей станут выпускать на 54,5% меньше.

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Отечественные производители грузовиков и автобусов столкнулись с сильной конкуренцией со стороны китайцев, отметил Коровкин.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Авто Mail»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 189
06.12.2024 
Фото:АГН Москва
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