В 2025 году в России резко упадет производство автобусов и грузовиков

ОАР: в России на 27% обвалится выпуск грузовиков в 2025 году

В РФ в 2025 году ожидается обвал выпуска грузовиков и автобусов, пишет «Авто Mail» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) Игоря Коровкина. По его словам, прогноз довольно пессимистичный.

На конференции Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) Коровкин пояснил, что если взять за основу показатели «Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года», то наиболее сложная ситуация наблюдается в производстве грузовых машин (падение до до 27% в 2025 году).

Коровкин пояснил, что бюджет на закупки муниципального пассажирского транспорта заметно снизился, и производство автобусов (кроме микроавтобусов) упадет на 42,9%, электробусов и электромобилей станут выпускать на 54,5% меньше.

Отечественные производители грузовиков и автобусов столкнулись с сильной конкуренцией со стороны китайцев, отметил Коровкин.

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Источник: «Авто Mail»