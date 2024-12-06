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Из России в Беларусь запустят прямое железнодорожное сообщение

Между Россией и Беларусью на праздники запустят более 30 дополнительных поездов

Между Россией и Беларусью в период новогодних и рождественских праздников запустят более 30 дополнительных поездов. Об этом сообщил начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги (БЖД) Александр Захаревич.

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«Видим активный спрос на пассажирские перевозки между Минском и Москвой, Санкт-Петербургом. Сегодня назначено более 30 дополнительных поездов международного сообщения. Это поезда формирования Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД"», – цитируют начальника белорусские СМИ.

Также Захаревич подчеркнул, что БЖД прорабатывает организацию прямого железнодорожного сообщения по маршруту Минск – Саратов. Он выразил надежду, что проект получится осуществить, так как «перспективы есть».

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Захаревич напомнил, что такое маршрутное направление существовало ранее. Речь идет о беспересадочных прицепных вагонах, потому что опыт прошлых лет показал, что пассажиропоток между городами не такой значительный, чтобы запускать дополнительный поезд.

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Источник: belta.by

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Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 303
06.12.2024 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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