Тенденция роста цен на запчасти сохранится и в 2025 году — эксперт

Эксперт Коротков рассказал, на какие автомобили на вторичке вырастет спрос

Динамика цен на вторичном рынке России в период с декабрь 2024 и до февраля 2025 годов продемонстрирует умеренный рост. В основном вырастут цены на автомобили с пробегом возрастом 3-5 лет. Таким прогнозом поделился CEO проекта Likvi.com Александр Коротков после анализа текущей ситуации на рынке.

По его мнению, ключевым фактором, влияющим на динамику цен, является рост цен на новые автомобили. Легковые автомобили дорожают на фоне девальвации рубля, увеличения таможенных пошлин и роста логистических затрат. Все эти факторы неизбежно влияют и на вторичный рынок, констатирует Коротков.

Кроме того, на цены на вторичке влияют инфляция и растущие цены на запчасти, а также на услуги ТО. В 2024 году цены на комплектующие выросли в среднем на 78% по сравнению с прошлым годом, и в 2025 году эта тенденция сохранится. Причем покупательский спрос сместится в сторону машин определенного возраста с небольшим пробегом, уточняет Коротков.

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Бюджетные модели останутся наиболее популярным сегментом, компенсируя снижение доступности новых автомобилей. Спрос сосредоточен на автомобилях 3-5-летнего возраста с небольшим пробегом, что дополнительно стимулирует ценовой рост в этом сегменте. Премиальные автомобили, особенно немецкого производства, демонстрируют опережающие темпы удорожания», – делится прогнозом аналитик.

Что касается автомобилей премиального сегмента, то в целом этот рынок будет стабильным, убежден Коротков.

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