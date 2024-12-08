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Белорусский МАЗ освоит производство нового минивэна

На предприятии «Брестмаш» будет запущено производство минивэнов BMG M5P

На предприятии «Брестмаш», входящем в состав холдинга МАЗ, стартует производство минивэна BMG M5P.

Эта новость представляет собой значимое событие не только для белорусского рынка, но и для всей Восточной Европы. Речь идет о серийном выпуске семиместного минивэна, доступного как в бензиновой, так и в электрической модификации.

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BMG M5P – это не новая модель, а результат лицензионного соглашения, позволившего «Брестмашу» освоить производство модификации китайского Forthing Lingzhi. Стоит отметить, что сам Forthing Lingzhi является копией легендарного Mitsubishi Space Gear 90-х годов, унаследовав его узнаваемые черты кузова и концепцию просторного семейного автомобиля.

Планируемая мощность производства составляет до 10 000 автомобилей в год. На сегодняшний день опытные образцы BMG M5P уже собраны и проходят сертификацию. После успешного завершения этого этапа, минивэн поступит в продажу.

Источник: abw.by

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Лежнин Роман
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 527
08.12.2024 
Фото:Dongfeng
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