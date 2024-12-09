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Названы самые продаваемые автомобили на рынке России в ноябре

«Автостат Инфо»: самой популярной машиной в России стала Lada Granta

В РФ в ноябре самой популярной моделью авто стала Lada Granta. При этом отмечается, что объем ее продаж упал в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

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На второй строчке Lada Vesta (+35%, с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц). Далее следует Haval Jolion. Он стал лидером продаж среди иномарок, спад продаж модели в годовом сравнении составил 23% (с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц). В пятерку лидеров в ноябре также вошли универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат Инфо»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 805
09.12.2024 
Фото:Depositphotos
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