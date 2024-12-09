Эти «китайцы» доказали свою безопасность, получив высшие результаты тестов

Четыре китайских машины получили по пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Четыре китайских автомобиля проверили на безопасность эксперты организации Euro NCAP. В декабре они получили пять звезд в краш-тестах.

Уточняется, что это такие модели, как Deepal S07 от Changan, Leapmotor C10 от Stellantis, Maxus eTerron 9 от SAIC и Volvo EX30 с технологиями Geely.

Среди этой четверки наивысшая общая оценка у Maxus eTerron 9. В плане защиты водителя и пассажиров он заработал 91%. Защита детей оценивается в 85%, пешеходов – 84%. А работе систем активной безопасности присвоили 83%.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com