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Эти «китайцы» доказали свою безопасность, получив высшие результаты тестов

Четыре китайских машины получили по пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Четыре китайских автомобиля проверили на безопасность эксперты организации Euro NCAP. В декабре они получили пять звезд в краш-тестах.

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Уточняется, что это такие модели, как Deepal S07 от Changan, Leapmotor C10 от Stellantis, Maxus eTerron 9 от SAIC и Volvo EX30 с технологиями Geely.

Среди этой четверки наивысшая общая оценка у Maxus eTerron 9. В плане защиты водителя и пассажиров он заработал 91%. Защита детей оценивается в 85%, пешеходов – 84%. А работе систем активной безопасности присвоили 83%.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 165
09.12.2024 
Фото:CarNewsChina
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