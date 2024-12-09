Эти «китайцы» доказали свою безопасность, получив высшие результаты тестов
Четыре китайских машины получили по пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
Четыре китайских автомобиля проверили на безопасность эксперты организации Euro NCAP. В декабре они получили пять звезд в краш-тестах.
Уточняется, что это такие модели, как Deepal S07 от Changan, Leapmotor C10 от Stellantis, Maxus eTerron 9 от SAIC и Volvo EX30 с технологиями Geely.
Среди этой четверки наивысшая общая оценка у Maxus eTerron 9. В плане защиты водителя и пассажиров он заработал 91%. Защита детей оценивается в 85%, пешеходов – 84%. А работе систем активной безопасности присвоили 83%.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: carnewschina.com
Фото:CarNewsChina
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09.12.2024
Фото:CarNewsChina
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