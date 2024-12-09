Будет еще дороже: россиянам рассказали, как изменятся цены на услуги такси

Эксперты прогнозируют, что рост цен в сфере такси продолжится и в 2025 году

Рост тарифов в сфере такси в 2025 году ожидается не ниже реальной инфляции. Об этом рассказали в Общественном совете по развитию такси.

Организация объединяет перевозчиков из более чем 70 субъектов РФ, отмечается, что во всех регионах стоимость перевозок в такси выросла в 2024 году, в среднем, на 30%. И в настоящее время нет предпосылок для стабилизации тарифов, рассказала председатель Совета по такси Ирина Зарипова.

«Согласно имеющимся прогнозам, в 2025 году ожидается продолжение роста стоимости автомобилей и запасных частей. Высокая ключевая ставка уже привела к увеличению затрат на лизинг и кредитование», – уточнила председатель совета.

При этом, согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ, средний тариф на поездку в такси вырос на 13,8% с начала 2024 года.

По словам Зариповой, перевозчики не получали информацию о планируемых мерах господдержки отрасли, но известно об ужесточении требований. В частности, в Госдуму внесен законопроект об обязательном оборудовании автомобилей такси видеорегистраторами. По мнению Зариповой, эта мера повлияет на экономику отрасли: прогноз на 2025 год – рост тарифов не ниже реальной инфляции.

Высокая ключевая ставка уже спровоцировала рост цен на автомобили и запчасти, затраты на лизинг и кредитование тоже выросли.

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Источник: pnp.ru