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Новогодние скидки на авторынке отменяются?— прогноз эксперта

Глава РОАД Подщеколдин рассказал, на сколько подорожают в 2025 году автомобили

Ослабление курса рубля и грядущее повышение утильсбора повлияли на ценообразование на авторынке России. В настоящее время средний чек на покупку иномарки из Китая составляет 3-3,5 млн рублей, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

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По мнению дилеров, в преддверии Нового года на рынке не ожидается особенных скидок и промоакций, если они и будут, то только символические. Некоторые автосалоны постараются реализовать какое-то количество автомобилей, но в целом дилеры будут держать цены вплоть до боя курантов. Потому что цены на авторынке с 1 января вырастут на фоне очередного повышения утильсбора.

«Средний чек на покупку китайского автомобиля сейчас составляет 3-3,5 млн рублей, а автокредит дают под 30% годовых. Желающих на такое почти нет. Средняя ставка по кредиту сейчас около 27-30%», – подчеркивает глава РОАД.

Подщеколдин называет три основные причины сложившейся ситуации на рынке: ослабление курса рубля, повышение утильсбора и ставки автокредитования.

«Мы увидим, что из-за этого машина подорожает еще в среднем на 200 тысяч рублей», – прогнозирует специалист.

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Что касается автокредитования, то потребитель не готов брать займы на существующих ставках. Тем более что в 2025 году планируется еще поднять ставку. Наверное, какие-то скидки все-таки будут предлагаться, но «это просто буквально от безнадеги», подытожил Подщеколдин.

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Источник: bfm.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 134
09.12.2024 
Фото:Depositphotos
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