Как подготовить автомобиль к ночным морозам – советы автоэксперта

Автоэксперт Трушкова: самым уязвимым элементом в холода является аккумулятор

Автоэксперт Юлия Трушкова объяснила, как подготовить автомобиль к ночным морозам. Зимние температуры могут привести к проблемам с запуском машины.

Основными причинами таких проблем являются неправильное обслуживание автомобиля и износ отдельных компонентов, таких как топливные форсунки, свечи зажигания, аккумулятор и моторное масло, которое не подходит для зимних температур.

Самым уязвимым элементом является аккумулятор. Если он заряжен, но не полностью, стоит заводить машину с ключа, а не с пульта автозапуска, чтобы контролировать время прокрутки стартера.

В случае полной разрядки аккумулятора необходимо его заменить, так как прогрев не поможет. Чтобы не повредить электронику, лучше избегать метода «прикуривания», и прибегать к нему только в крайнем случае.

Если аккумулятор исправен, важно правильно завести машину. Для автомобилей с механической коробкой передач нужно выжать сцепление, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Для автомобилей с АКП рекомендуется сначала включить габаритные огни, чтобы «разбудить» аккумулятор, а затем заводить двигатель.

Для защиты автомобиля от морозов можно использовать специальные автомобильные одеяла, которые сохраняют тепло под капотом и устойчиво к возгоранию.

Бытовые одеяла не подходят для этой цели. Можно приобрести предпусковой подогреватель, который обеспечит более легкий запуск автомобиля.

Кроме того, важно следить за состоянием автомобиля и правильно настроить автозапуск, учитывая не только температуру, но и уровень заряда аккумулятора, чтобы минимизировать риски при холодном запуске.

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Источник: «Российская газета»