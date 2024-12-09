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Продажи подержанных авто в России просели вслед за продажами новых

В России в ноябре на 13% снизились продажи машин с пробегом

В ноябре текущего года продажи машин с пробегом упали на 12,6% относительно октября, составив 663,8 тыс. ед. Относительно ноября 2023 года продажи б/у авто за месяц увеличились на 1%: с 550,7 тыс. единиц до 554,2 тыс.

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Этот показатель обеспечили машины российского производства: их перерегистрации выросли год к году на 3%, а у иномарок наблюдается спад с 387,1 тыс. в ноябре 2023 года до 386,5 тыс. в ноябре 2024.

За 11 месяцев текущего года в РФ были перерегистрированы 5,87 млн машин против 6,14 млн в тот же период 2023 года.

Ранее сообщалось, что продажи новых авто в России снизились в ноябре 2024 года на 29% относительно октября.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: «Автостат Инфо»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1166
09.12.2024 
Фото:Depositphotos
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