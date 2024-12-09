Привычная недорогая Skoda, которую собирали в России, вернулась: известна цена
В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей
В Россию продолжают поставлять китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена стартует от 2 319 000 рублей. За столько автомобиль продается в городе Аксай Ростовской области. У авто есть две подушки безопасности, салон из экокожи, мультируль, климат-контроль и так далее.
Вариант за 2 400 000 рублей продает частник из Пензы. У этой машины шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, медиасистема с тачскрином, климат-контроль и другое.
Все китайские Skoda Rapid оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.
Skoda Rapid
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Skoda
21388
09.12.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid (11)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6