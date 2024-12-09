#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hummer H2
17 декабря
В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г....
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
17 декабря
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
Ксения Панфилова: Штраф с камеры за езду без...
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...

Привычная недорогая Skoda, которую собирали в России, вернулась: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей

В Россию продолжают поставлять китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена стартует от 2 319 000 рублей. За столько автомобиль продается в городе Аксай Ростовской области. У авто есть две подушки безопасности, салон из экокожи, мультируль, климат-контроль и так далее.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

Вариант за 2 400 000 рублей продает частник из Пензы. У этой машины шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, медиасистема с тачскрином, климат-контроль и другое.

Все китайские Skoda Rapid оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 21388
09.12.2024 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6