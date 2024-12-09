Привычная недорогая Skoda, которую собирали в России, вернулась: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей

В Россию продолжают поставлять китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена стартует от 2 319 000 рублей. За столько автомобиль продается в городе Аксай Ростовской области. У авто есть две подушки безопасности, салон из экокожи, мультируль, климат-контроль и так далее.

Вариант за 2 400 000 рублей продает частник из Пензы. У этой машины шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, медиасистема с тачскрином, климат-контроль и другое.

Все китайские Skoda Rapid оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Skoda Rapid

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«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»