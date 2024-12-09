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Максимальная осторожность! «Автодор» предупредил об опасности на трассах

«Автодор»: на трассах Подмосковья возможны сложные дорожные условия из-за снегопада

Государственная компания «Автодор» опубликовала свежий прогноз погоды на ближайшие сутки – в привязке к федеральным трассам. Судя по этим данным, снегопады могут стать серьезной проблемой для многих автомобилистов в Московской области. А на одной из трасс заряды снега ожидаются на протяжении от столичного региона и до Татарстана.

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Погодные условия на дорогах «Автодора» в ближайшее время:

  • М-1 «Беларусь» и М -3 «Украина» – в понедельник и до утра вторника на территории Московской области прогнозируется снег;
  • М-4 «Дон» – в ближайшие сутки в Московской области ожидается местами снег;
  • М-11 «Нева» – в понедельник и до утра вторника в Подмосковье, по прогнозу, снег;
  • М-12 «Восток» – от Москвы до Казани в ближайшие сутки ожидаются снегопады.

«Автодор» при выезде на трассу рекомендует следить за сообщениями на информационных табло, быть внимательным на дорогах, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.

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А «За рулем» советует ознакомиться с подробной инструкцией по езде в условиях снегопада (сразу 11 приемов, которые спасут всегда), прислушаться к советам инструктора по экстремальному вождению, а также выучить три приема опытного водителя для снежной погоды.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 88
09.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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