В Россию привезли новый седан Toyota: он дешевле Москвича
В Россию продолжают поставлять новые Toyota Levin. Автомобиль представляет собой копию знакомой нам Corolla для китайского рынка, цены на него начинаются от 2 400 000 рублей. За столько новый автомобиль 2024 г. в. продает из наличия частное лицо из Читы.
У автомобиля есть кондиционер, фронтальные и боковые передние подушки безопасности, светодиодные фары, ABS, ESP и прочее.
Для сравнения, одноклассник Levin – Москвич 6 российской сборки в средней комплектации с роботом – стоит от 2 976 000 рублей.
В Иркутске аналогичный Levin, но в более богатой комплектации стоит 2,54 млн рублей. Среди опций климат-контроль, люк, многофункциональное рулевое колесо и другое.
Все Toyota Levin оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и вариатором.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автоновости дня