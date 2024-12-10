В Россию привезли новый седан Toyota: он дешевле Москвича

В России появился в продаже новый седан Toyota Levin по цене от 2,4 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые Toyota Levin. Автомобиль представляет собой копию знакомой нам Corolla для китайского рынка, цены на него начинаются от 2 400 000 рублей. За столько новый автомобиль 2024 г. в. продает из наличия частное лицо из Читы.

Toyota Levin

У автомобиля есть кондиционер, фронтальные и боковые передние подушки безопасности, светодиодные фары, ABS, ESP и прочее.

Для сравнения, одноклассник Levin – Москвич 6 российской сборки в средней комплектации с роботом – стоит от 2 976 000 рублей.

В Иркутске аналогичный Levin, но в более богатой комплектации стоит 2,54 млн рублей. Среди опций климат-контроль, люк, многофункциональное рулевое колесо и другое.

Toyota Levin

Все Toyota Levin оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и вариатором.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня