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В Россию привезли новый седан Toyota: он дешевле Москвича

В России появился в продаже новый седан Toyota Levin по цене от 2,4 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые Toyota Levin. Автомобиль представляет собой копию знакомой нам Corolla для китайского рынка, цены на него начинаются от 2 400 000 рублей. За столько новый автомобиль 2024 г. в. продает из наличия частное лицо из Читы.

Toyota Levin
Toyota Levin
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У автомобиля есть кондиционер, фронтальные и боковые передние подушки безопасности, светодиодные фары, ABS, ESP и прочее.

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Для сравнения, одноклассник Levin – Москвич 6 российской сборки в средней комплектации с роботом – стоит от 2 976 000 рублей.

В Иркутске аналогичный Levin, но в более богатой комплектации стоит 2,54 млн рублей. Среди опций климат-контроль, люк, многофункциональное рулевое колесо и другое.

Toyota Levin
Toyota Levin

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Все Toyota Levin оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и вариатором.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 36
10.12.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+13