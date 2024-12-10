В правительстве назвали условие для снижения цен на автомобили на рынке России

Мантуров объяснил, почему в России не снижаются цены на новые автомобили

Цены на российском авторынке могут быть стабильными, но этому мешает инфляция. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются», – подчеркнул первый вице-премьер.

Напомним, ранее заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев выразил мнение, что цены на авторынке России на новые автомобили 2025 года выпуска вырастут в 2025 году, а потребительский спрос сместится в сторону более бюджетных моделей.

В то же время президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин заявил, что на ценообразование на авторынке России влияют ослабление курса рубля и грядущее повышение утильсбора. Отмечается, что в настоящее время средний чек на покупку китайского автомобиля составляет 3-3,5 млн рублей.

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Источник: ria.ru