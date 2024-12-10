Все действия беспилотного тягача проконтролирует искусственный интеллект

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Navio представит прототип беспилотного тягача L5 без кабины для водителя

Специалисты компании Navio (ранее SberAutoTech) создали прототип беспилотного тягача с высшим уровнем автономности без кабины для водителя L5, его представят в ходе конференции AI Journey. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Прототип Navio L5
Прототип Navio L5
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«L5 станет первым транспортным средством для дорог общего пользования, которое не предусматривает рабочее место водителя. Прототип тягача изначально проектировался полностью автономным и соответствует одноименному уровню L5 – полная автоматизация, которая не предполагает систем управления для водителя. И в этом тягаче каждое действие AI-водителя совершается под контролем генеративного ИИ», – говорится в сообщении компании.
Прототип Navio L5
Прототип Navio L5

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Автономный тягач способен распознавать объекты, двигаться в полосе и перестаиваться, контролировать скорость и дистанцию. Ожидается, что отечественная разработка решит проблему нехватки водителей, повысит эффективность использования дорожной инфраструктуры и грузоперевозок на дальние расстояния. Отмечается, что, благодаря аэродинамической эффективности и предиктивным алгоритмам управления, расход топлива у L5 значительно снижен.

Источник: t.me/mash_tech

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Светлана Тарасенко
Фото:МашТех
Количество просмотров 13
10.12.2024 
Фото:МашТех
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