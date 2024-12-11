Бренд Dongfeng сделал своим российским клиентам новогодний подарок

Dongfeng открыл в Подмосковье новый склад запчастей

Официальный дистрибьютор легковых машин Dongfeng в России регулярно повышает уровень качества обслуживания клиентов, этому способствуют непрерывная работа с дилерской сетью и открытие новых складов запчастей.

Значимым событием для китайского бренда в РФ стало открытие нового центрального склада запчастей площадью 800 кв. м. Он находится в Подмосковье, в рабочем поселке Томилино.

Склад запчастей Dongfeng в Томилино

Благодаря открытию нового склада компания смогла расширить линейку запчастей и расходных материалов в России, что даст возможность дилерам более гибко управлять запасами и оперативно откликаться на запросы клиентов, поддерживая высокий уровень сервиса.

Автоматизация процессов на новом складе и удобное логистическое расположение комплекса существенно ускорят поставки деталей, что улучшит отношение клиентов к марке.

Склад запчастей Dongfeng в Томилино

Dongfeng Motor Corporation является одним из ведущих китайских автопроизводителей, его годовой объем превышает 3,2 млн единиц.

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Источник: Пресс-служба Dongfeng