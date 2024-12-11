Бренд Dongfeng сделал своим российским клиентам новогодний подарок
Официальный дистрибьютор легковых машин Dongfeng в России регулярно повышает уровень качества обслуживания клиентов, этому способствуют непрерывная работа с дилерской сетью и открытие новых складов запчастей.
Значимым событием для китайского бренда в РФ стало открытие нового центрального склада запчастей площадью 800 кв. м. Он находится в Подмосковье, в рабочем поселке Томилино.
Благодаря открытию нового склада компания смогла расширить линейку запчастей и расходных материалов в России, что даст возможность дилерам более гибко управлять запасами и оперативно откликаться на запросы клиентов, поддерживая высокий уровень сервиса.
Автоматизация процессов на новом складе и удобное логистическое расположение комплекса существенно ускорят поставки деталей, что улучшит отношение клиентов к марке.
Dongfeng Motor Corporation является одним из ведущих китайских автопроизводителей, его годовой объем превышает 3,2 млн единиц.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Пресс-служба Dongfeng