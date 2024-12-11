Конкурент КАМАЗа: как тягач Валдай 45 адаптирован для России?

Стало известно, как магистральный тягач Foton Auman превратился в Валдай 45

На выставке Comtrans 2024 дистрибьютор ГК «СТТ» представил среднетоннажные грузовики полной массой 8 и 12 тонн производства Горьковского автозавода и крупнотоннажные модели полной массой 18 и 45 тонн (в составе автопоезда), которые выпускаются компанией «Нижегородские грузовые автомобили». Все эти машины – суть китайские Foton, имеющие одну и ту же российскую локализацию и объединенные брендом Валдай.

Валдай 45 на выставке Comtrans 2024

Центральное место экспозиции уже второй год подряд занял флагманский Валдай 45, первоначально Foton Auman EST-А 1846. Это уже известный читателям «За рулем» магистральный тягач для работы в составе автопоезда полной массой 45 тонн с 470-сильным дизелем (момент – 2200 Нм) и 12-ступенчатой АКП, с двумя топливными баками на 840 литров в сумме, что дает паспортный пробег без дозаправки в 3 тысячи км.

Машины эти за год у нас получили известность, они уже вовсю производятся и расходятся по клиентам. Но как они адаптированы для России? В этом году производитель пролил свет на этот вопрос.

«Валдай 45 создан с учетом российских климатических и дорожных условий: нанесение антигравия на элементы шасси и мастики – на критические соединения кабины, а также полная оклейка всех панелей интерьера кабины дополнительной теплоизоляцией гарантируют высокую устойчивость конструкции к коррозии и низким температурам. В кабине высотой 190 см с двумя спальными местами, климат-контролем и холодильником водителю будет удобно даже в самых дальних рейсах», – сообщает официальный пресс-релиз.

Кстати, со второго полугодия 2024 года производство большегрузных автомобилей Валдай 45 ведется по полному циклу.

Это значит, что в Нижнем Новгороде, помимо сборки, освоили еще и сварку заодно с окраской, отмечают в пресс-службе. А в сервисной сети «Валдая 45» уже более 55 СТО по всей России... Помимо флагмана, на выставке показали вариации «младших» моделей – шасси Валдай 18 и европлатформу с гидробортом Валдай 12. Как видим, новое семейство ширится ударными темпами.